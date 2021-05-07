Нико Кранчар – бывший полузащитник Динамо, Тоттенхэма и ряда других клубов – попробует себя в роли одного из тренеров сборной Хорватии U-19.

Экс-хавбек Динамо станет одним из помощников Йосипа Шимунича в сборной Хорватии U-19. Это первый опыт Кранчара на тренерском мостике. Отметим, что Нико выступал в Динамо с 2012 по 2016 годы, провел за киевлян 22 матча, записав в свой актив 4 гола и 2 результативные передачи.

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"Для меня большая радость и честь получить приглашение от Йосипа стать частью его профессиональной команды, потому что он, в первую очередь, мой большой друг.

Я надеюсь, что с моим игровым и жизненным опытом я смогу помочь нашим молодым футболистам, верю, что они смогут чему-то научиться у меня", – отметил Кранчар в комментарии официальному сайту Хорватского футбольного союза.

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