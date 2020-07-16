Краковия сама выбрала наказание за договорные матчи – там играет украинец Дитятьев

Польская Краковия обвиняется в организации договорных матчей. Клуб готов сотрудничать с органами власти.

Краковия уже направила обращение в Польский футбольный союз (PZPN), предложив варианты санкций, сообщает sport.pl со ссылкой на Interia.

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По информации источника, Краковия готова заплатить штраф в размере одного миллиона злотых и начать следующий чемпионат, имея минус 5 очков. Ожидается, что PZPN примет такое предложение. Отмечается, что клуб отвечает за "системную работу с арбитрами" еще в сезоне-2003/04. Официальное решение должно быть принято 24 июля.

Добавим, что в нынешнем сезоне Краковия, за которую выступает украинец Алексей Дитятьев, за два тура до окончания чемпионата занимает шестое место в турнирной таблице, а также пробилась в финал Кубка Польши.

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