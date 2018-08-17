Краковия Дитятьева уступила Заглембе

Мир — 20:12 141
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Месси получил вызов в сборную Аргентины, Икарди – в заявке
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Мансилья – главная трансферная цель Динамо, – журналистУкраина — 19:30 725
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Ровно 13 лет назад Месси дебютировал за сборную и был удален через 40 секундМир — 18:30 258
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Хейт від всієї Німеччини, ставка на молодь і все для Red Bull. РБ Лейпциг – сильний і хитрий суперник Зорі в Лізі ЄвропиГермания — 16:30 329
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Аякс – Динамо: Денисов подтвердил, что телеканалы "Футбол" покажут оба матчаЛига чемпионов — 16:12 299
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