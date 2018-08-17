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Краковия Дитятьева уступила Заглембе

21:04 17 Читати українською
Краковия Дитятьева уступила Заглембе
ФК Краковия

Заглембе на выезде обыграл Краковию в матче 5 тура чемпионата Польши.

Алексей Дитятьев не смог помочь своей Краковии заполучить очки в поединке против Заглембе. Команда украинца, который провел на поле весь матч, минимально уступила.

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Единственный гол в матче забил полузащитник Заглембе Бартломей Павловски в конце первого тайма.

Стоит отметить, что Краковия в этом чемпионате еще не выигрывала. Команда Дитятьева занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата Польши с двумя очками в активе.

Чемпионат Польши. 5 тур

Краковия – Заглембе – 0:1

Гол: Павловски, 45 + 4

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Алексей Дитятьев Алексей Дитятьев Заглембе Заглембе Краковия Краковия Польша Мир
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