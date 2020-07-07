Краковия Дитятьева стала первым финалистом Кубка Польши – команда украинца разгромила будущего чемпиона

Краковия неожиданно легко разобралась с варшавской Легией в полуфинале Кубка Польши.

Кубок Польши, 1/2 финала

Краковия – Легия – 3:0

Голы: Вдовяк, 5, 82, Гелик, 15

Команда Алексея Дитятьева принимала Легию, которая уже в ближайшем туре чемпионата может оформить титул чемпиона страны (к слову, матч также против Краковии). Украинский защитник получил две желтые на предыдущих стадиях Кубка, поэтому отбывал дисквалификацию.

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Хозяева сверхмощно провели дебют встречи, отгрузив сопернику два гола за 15 минут. Легия явно была шокирована таким развитием событий и едва не пропустила третий раз. Надежды столичного клуба перенеслись на второй тайм, но и здесь ничего не вышло. Краковия спокойно отбилась, а под занавес матча оформила разгром благодаря дублю Матеуша Вдовяка.

3:0 – хозяева уверенно пробились в финал, где будут ждать победителя пары Лех – Лехия Гданьск. Команда Костевича и Бутко будет принимать соперника уже завтра (8 июля).

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