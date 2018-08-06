Краковия Дитятьева разошлась миром с Аркой Богданова

Матч польской Экстраклясы Краковия – Арка закончился вничью 0:0, в составе обеих команд на поле вышли украинцы.
В матче 3-го тура польской Екстраклясы Краковия принимала Арку.
Украинский защитник Краковии Алексей Дитятьев появился в стартовом составе, как и его оппонент, полузащитник Арки Андрей Богданов.
Арка Богданова победила Легию и завоевала Суперкубок Польши – украинец превратился из антигероя в героя
За весь матч команды так и не смогли открыть счет, в итоге, безголевая ничья 0:0.
Стоит отметить, что Дитятьев провел на поле весь матч, а Богданов был заменен на 83-й минуте.
После 3-х туров Арка и Краковия находятся внизу турнирной таблицы на 13 и 15 месте соответственно.
Чемпионат Польши, 3 тур
Краковия – Арка – 0:0
Ярмоленко стоит, как Мхитарян и звезды МЮ, а Коноплянка – не в топ-10 Шальке: цены украинцев в Fantasy АПЛ и Бундеслиги