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Краковия Дитятьева разошлась миром с Аркой Богданова

21:38 22 Читати українською
Краковия Дитятьева разошлась миром с Аркой Богданова
Алексей Дитятьев / Фото ФК Краковия

Матч польской Экстраклясы Краковия – Арка закончился вничью 0:0, в составе обеих команд на поле вышли украинцы.

В матче 3-го тура польской Екстраклясы Краковия принимала Арку.

Украинский защитник Краковии Алексей Дитятьев появился в стартовом составе, как и его оппонент, полузащитник Арки Андрей Богданов.

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За весь матч команды так и не смогли открыть счет, в итоге, безголевая ничья 0:0.

Стоит отметить, что Дитятьев провел на поле весь матч, а Богданов был заменен на 83-й минуте.

После 3-х туров Арка и Краковия находятся внизу турнирной таблицы на 13 и 15 месте соответственно.

Чемпионат Польши, 3 тур

Краковия – Арка – 0:0

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Теги
Мир Арка Арка Андрей Богданов Андрей Богданов Алексей Дитятьев Алексей Дитятьев Краковия Краковия Польша
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