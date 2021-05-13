Интер уже в статусе чемпиона Италии разобрался с Ромой в 36-м туре (3:1). Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Команда Антонио Конте уже гарантировала себе чемпионский титул, но и не думала расслабляться в матче с Ромой. Уже на 20-й минуте счет стал 2:0 после точных ударов Брозовича и Весино.

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До перерыва подопечные Паулу Фонсеки один гол отыграли – результативный удар в активе Генриха Мхитаряна. Но это был последний приятный момент для Ромы. На последних минутах поединка Лукаку сделал счет 3:1 и установил окончательный итог матча.

Поражение "волков" и победа Лацио над Пармой означает, что Рома уже не сможет подняться на 6 место. Соответственно, максимум, на который может рассчитывать столичная команда, это 7 позиция, что дает право на участие в Лиге конференций. Да и ту может отобрать Сассуоло, который за 2 тура до финиша отстает всего на 2 очка.

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