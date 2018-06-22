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Краев: Металлист 1925 стремится показать себя на фоне крепких команд в Первой лиге

17 июня 17:22 77 Читати українською
Краев: Металлист 1925 стремится показать себя на фоне крепких команд в Первой лиге
Владислав Краев / ФК Металлист 1925

Полузащитник Металлиста 1925 Владислав Краев поделился ожиданиями от начала сезона в Первой лиге.

"Отпуск был достаточно коротким, однако это все продиктовано предстоящим стартом Чемпионата. Могу сказать, что за две недели лично я успел немного отдохнуть и отвлечься от футбола. Уже с понедельника начнем подготовку к новому сезону. Работать будем с удовольствием и большим желанием.

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В Первой лиге, безусловно, будет интересно, ведь это уже немного другой уровень. Будем готовиться, у нас есть месяц, за этот период нам и предстоит проделать немалый объем работы. Сезон будет длинным, в Первой лиге немало крепких команд, в составах которых есть футболисты, поигравшие в Премьер-Лиге. Но нам будет интересно показать себя на их фоне", – цитирует Краева официальный сайт Металлиста 1925.

Теги
Первая лига Владислав Краев Владислав Краев Металлист 1925 Металлист 1925
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