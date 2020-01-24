Козловский зарегистрировал во Львовском горсовете решение о помощи Карпатам – клуб может финансироваться из бюджета

Во Львове началась настоящая кампания по спасению ФК Карпаты, будущее которого оказалось под угрозой из-за отказа местных депутатов предоставить клубу землю на льготных условиях.

Напомним, вчера депутаты городского совета Львова отказались предоставить Карпатам в долгосрочную аренду землю вокруг стадиона Украина на льготных условиях. За это решение проголосовали только 18 депутатов. Данное решение может стать определяющим для будущего львовского клуба. Исполнительный директор Карпат Ростислав Ящишин обвинил президента Руха Григория Козловского в агитации депутатов против "зелено-белых".

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Сегодня, 24 января, Львовский городской совет по инициативе его депутатата Козловского зарегистрировал решение относительно финансового обеспечения и дальнейшего существования Карпат. Президент Руха предлагает создать коммунальное предприятие "Клуб профессионального футбола "Карпаты" и осуществлять его финансирование из городского бюджета Львова на сумму не менее 50-ти млн гривен в течение пяти лет.

С полным текстом решения можно ознакомиться на официальном сайте Руха. За его принятие депутаты городского совета Львова могут проголосовать уже на ближайшей сессии.

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