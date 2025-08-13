Основатель Руха Григорий Козловский бьет тревогу после двух поражений Динамо (0:1; 0:2) от Пафоса в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов.

Чемпион Украины за 2 матча не смог даже забить кипрскому клубу и свалился в Лигу Европы.

Пафос – Динамо – 2:0 – видео голов и обзор ответного матча квалификации Лиги чемпионов

"Нужны срочные реформы в УПЛ! Повторяю – срочные и радикальные! Так больше существовать нельзя! Украина – футбольная страна! Поэтому нужно немедленно делать реорганизацию УПЛ! Потому что завтра уже может быть поздно! Верю, что это реально! Все будет Украина!" – написал Козловский в комментариях под публикацией Брутального футбола.

Напомним, Украина впервые за 20 лет не будет иметь ни одного представителя в основном/групповом этапе Лиги чемпионов. Последний раз такое фиаско случалось в кампании 2005/06. Тогда в квалификации Шахтер проиграл Интеру, а Динамо – швейцарскому Туну.

