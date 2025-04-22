Основатель львовского футбольного клуба Рух Григорий Козловский поделился радостной новостью – его жена, певица Юлия Думанская, беременна. Пара ожидает рождения сына. Это будет третий общий ребенок супругов и шестой в целом для Козловского.

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О пополнении в семье бизнесмен сообщил с помощью ролика с яркого гендер-пати, обнародовав его в соцсетях.

"Это невероятная новость, которой хочется поделиться с вами! У нас будет сын! Это неописуемое счастье! Эмоции просто фантастические! Спасибо Богу и моей любимой жене за подарок судьбы! Мы ждем тебя, наш сыночек!" – написал Козловский в описании к видео.

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