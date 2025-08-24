Президент Руха Юлия Думанская и основатель клуба Григорий Козловский стали родителями – у супругов родился сын Тадей, сообщает пресс-служба Руха.

Для Юлии и Григория это третий общий ребенок, а для бизнесмена и основателя львовского клуба – шестой.

Радостной новостью еще в апреле поделился сам Козловский, сообщив, что его жена, певица и президентка Руха, ожидает малыша.

"Желаем малышу здоровья и всех благ, а родителям – терпения и мудрости, а также чтобы сыночек стал для Вас опорой, надеждой и приносил только положительные эмоции, и чтобы в семье всегда царило согласие!" – пишет пресс-служба львовского клуба.

