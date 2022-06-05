"Возможно, Уэльс не входит в топ-сборные Европы, но эта команда точно не будет играть от обороны. Болельщики их будут гнать вперед и точно никто не поймет, если эта команда будет сидеть в обороне.

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С такими командами нам игры удаются. Единственное, за что я переживаю – восстановление. С психологической точки зрения и по настроению, то у нас будет все в порядке. Футбольный голод может сработать", – заявил Козловский в эфире ТК Футбол 1/2/3.

Напомним, встреча сборных Украины и Уэльса за последнюю европейскую путевку на ЧМ-2022 состоится уже сегодня. Стартовый свисток раздастся в 19:00.