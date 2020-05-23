"Козловский согласился, что должен заплатить штраф": кандидат в президенты УПЛ уладил конфликт Руха и ПФЛ из-за мячей

Александр Шевченко, который будет участвовать в ближайших выборах президента УПЛ, сообщил о достижении компромисса между Рухом и ПФЛ.

"Я говорил с Козловским и говорил с президентом ПФЛ Макаровым, постарался, чтобы они могли сделать шаги навстречу друг другу. Объяснил Козловскому, что, действительно, это не правильно, нельзя так относиться к таким вопросам. У него есть свои аргументы, он также пытался что-то мне объяснить. Потом я звонил Сергею Макарову, также обсуждали эту проблему. Мы попытались достичь компромисса.

"Мы точно не будем участвовать в этой афере": Козловский раскритиковал идею доигрывания Первой лиги в неполном составе

Мне не нравится эта ситуация, поэтому я пытался ее решить. Мы пришли к тому, что какой-то компромисс мы однозначно найдем. Козловский согласился, что он должен заплатить штраф. Что он не до конца прав был, отказываясь играть этими мячами.

У Козловского хватало недовольство действиями ПФЛ, не только Макарова. Но лучше любой конфликт закончить компромиссом, чем он бы зашел в никуда в нынешнем состоянии. Думаю, они найдут общий язык. Если будет возобновлен чемпионат – думаю, мы поймем, к чему они пришли", – заявил Шевченко в интервью Football.ua.

Напомним, Рух отказывался использовать официальные мячи Первой лиги, аргументируя это их низким качеством.

"Динамо залишається сильною командою": капітан Руха – про спаринг з киянами, рідний Шахтар і велику мрію