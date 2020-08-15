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Козловский: Рух, как Ди Каприо, полз к своему Оскару и дополз

15 августа 07:30 - Читати українською
Козловский: Рух, как Ди Каприо, полз к своему Оскару и дополз
Рух / ФК Рух

Президент Руха Григорий Козловский прокомментировал выход своей команды в Премьер-лигу.

"Путь в 13 лет – и добыть результат... Это круто. Сам не верил, что так когда-то будет. Мы как Ди Каприо – ползли к своему Оскару. И доползли. Как я уже говорил, я умру, но команда будет в УПЛ. Умереть не пришлось. Но есть и проблемы.

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Пауза между окончанием сезона Первой лиги и УПЛ – это катастрофа. Как можно за 7 дней сформировать юношескую и молодежные команды, а также усилить состав? Но все будет нормально, будем решать", – цитирует Козловского официальный сайт Руха.

Напомним, Рух по итогам сезона занял в турнирной таблице Первой лиги второе место и вышел в Премьер-лигу. В первом туре нового сезона львовяне сыграют на выезде с полтавской Ворсклой.

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Теги
УПЛ Первая лига Рух Рух Григорий Козловский
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