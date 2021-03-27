"Мы вели диалог около трех месяцев. Кроме Труа, было еще четыре клуба, которые интересовались Николаем. В частности, все знают об истории с Андерлехтом. Тем не менее, когда появилась возможность поработать с компанией City Football Group, которая владеет многими различными клубами во всем мире, – нас это очень заинтересовало.

Рух начал сотрудничество с холдингом, который владеет Манчестер Сити

Конечно, во время переговоров у нас возникали различные сложности. И все же мы преодолевали их и находили компромиссы. Самое главное, что мы чувствовали, что сторона наших партнеров заинтересована не только в трансфере, но и в чем-то большем.

Финансово, считаю, это выгодное предложение для Руха. По понятным соображениям сумму мы не можем озвучивать. Но, кроме этого, для Руха прописан целый ряд привлекательных бонусов. Также у нас остались права на получение процентов от будущих продаж Николая. Надеемся, что в будущем для нас это будет еще более успешный трансфер в финансовом плане.

Рух объявил о трансфере Кухаревича во Францию

Переход Кухаревич в Труа – это не только желание Руха, но и выбор самого футболиста. Мы все сбалансировали и вместе пришли к такому решению. Очень важно, что у представителей Труа есть понимание, что в их руках оказался футболист с большим потенциалом. Они знают, как с такими игроками нужно работать. Потому что City Football Group, в которую входит французский клуб – это большая система, которая имеет глобальную методику работы в разных направлениях, в разных сегментах. Очень большое внимание они уделяют как раз адаптации молодых игроков и их развития. Уверен, что опека над Николаем будет на самом высоком уровне и способствовать его прогрессу", – цитирует Козловского официальный сайт Руха.

Напомним, накануне львовяне объявили о переходе нападающего молодежной сборной Украины во французский Труа – контракт с новым клубом вступит в силу 1 июля этого года. Также Рух подписал контракт о сотрудничестве с City Football Group.

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