"Козловский просто добивает эти Карпаты": Болотников подтвердил попытки Руха переманить игроков "львов"

Директор по стратегическому развитию Карпат Сергей Болотников пожаловался на препятствия со стороны соседей из Руха.

"Это тоже одна из проблем – Рух очень пытается перекупить наших футболистов. В нашем заявлении к главе Львовской Асоцации футбола Александрк Шевченко мы расскажем и об этой проблеме.

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Григорий Козловский рвал на себе рубашку и рассказывал, что для Карпат на все готов. Но сейчас он видит, что Карпаты на грани исчезновения. И он, как какой-то такой, не хочу говорить слово "падальщик", просто добивает эти Карпаты", – заявил Болотников в эфире ZAXID.NET.

Напомним, Карпаты в сезоне 2020/21 будут выступать во Второй лиге, а Рух впервые в своей истории будет играть в элите украинского футбола.

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