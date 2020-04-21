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Козловский презентовал академию Руха

21:04 143 Читати українською
Козловский презентовал академию Руха
Григорий Козловский с женой / Фото из открытых источников

Президент львовского Руха представил футбольную академию, которая должна составить конкуренцию даже Динамо и Шахтеру.

Президент львовского Руха продолжает осваивать блогерскую деятельность. В сеть вышел второй выпуск проекта "ОБА-НА", где Григорий Козловский знакомит зрителей с будущей академией клуба.

Козловский откровенно рассказал о финансовом положении Руха

На современной базе будет расположено 8 полноразмерных полей, отель академии, СПА, тренажерные залы, горнолыжный подъемник и многое другое. Козловский также рассказал, что академия будет работать по опыту европейских грандов.

После 19-ти туров Первой лиги Рух лидирует в турнирной таблице, оторвавшись от Волыни на одно очко.

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Григорий Козловский Рух Рух Первая лига Видеоновости
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