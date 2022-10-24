"Надоело. Болит. Нет больше силы это терпеть. Поверьте, я тяжело переношу эти матчи. После Днепра (поражение 2:3 от СК Днепр-1 – прим. "Футбол 24") у меня пульс 127 ударов. Игру с Ворсклой я не смотрел. Я выпил 2 валидола, 2 корвалола. Мне 52 года, у меня 5 детей.

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Поверьте, очень болит. Если я об этом не говорю, это не значит, что этого нет. Что мне делать: молчать и пить валидол? Быть одним из тех лохов, которые целуют в задницу и бегают за преференциями? Поплыть по течению? По течению плывут только трупы. Живые люди плывут против течения. Не хочу, это не мое.

Теперь я буду бороться до конца. И неважно, что будет. Пусть будет, что будет. Но молчать я больше не собираюсь. Я стану ужасом для УАФ. Они проклянут тот день, когда затеяли эти игры", – сказал Козловский во время пресс-конференции.

Напомним, в понедельник, 24 октября, владелец львовского клуба дал резонансную пресс-конференцию, в которой подверг критике руководство украинского футбола. Реакции УАФ на высказывания Григория Козловского пока не последовало.

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