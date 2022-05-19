Министр обороны Украины подписал указ о награждении Григория Козловского "Знаком уважения". Награду вручил генерал-лейтенант Павел Ткачук. К слову, президент Руха занимается активной волонтерской деятельностью. На базе клуба функционирует штаб для переселенцев, а также Козловский в первые дни войны организовывал блок-пост для защиты от оккупантов.

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"От всего сердца хотел бы поблагодарить и выразить глубокое уважение Вооруженным Силам Украины и всем нашим защитникам и защитницам, которые защищают каждый клочок нашей земли! Мне чрезвычайно приятно получить нагрудный "Знак уважения" за весомый вклад и помощь Вооруженным Силам Украины.

Ни одна другая награда сейчас не имеет значения. Мы действительно делаем все для того, чтобы с каждым днем ​​приближать нашу победу. Своим примером хотел бы поощрить и других бизнесменов и влиятельных людей из нашего региона к еще большей помощи нашим военным. Вместе – к победе!" – сказал Козловский.

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