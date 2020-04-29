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Козловский показал поля академии Руха – такие же используют английские гранды

15:24 83 Читати українською
Козловский показал поля академии Руха – такие же используют английские гранды
Григорий Козловский / Сайт Руха

Президент Руха Григорий Козловский не устает демонстрировать прелести современной клубной академии.

Глава львовского клуба в очередном выпуске проекта "ОБА-НА" рассказал о высокотехнологичных газонах тренировочных полей команды.

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Многослойное искусственное поле с подогревом способно выдерживать нагрузки 30 тонн на квадратный метр и очень эффективно поглощает влагу. Похожие технологии использованы на стадионах английских грандов – Тоттенхэма и Ливерпуля. Ежедневно поля поливаются, чтобы игроки Руха имели все условия для скоростного и комбинационного футбола.

Добавим, что кроме 8 полноразмерных полей на базе будут расположены гостиница академии, СПА, тренажерные залы, горнолыжный подъемник и много других коммуникаций.

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