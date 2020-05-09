Козловский пятый раз стал отцом

Григорий Козловский с женой / Фото из открытых источников

В семье Григория Козловского произошло радостное событие.

Президент футбольного клуба Рух Григорий Козловский в очередной раз стал отцом, сообщает официальный сайт львовской команды.

"Пусть работают правоохранительные органы": народный депутат – о строительстве академии Руха

Жена Козловского – известная певица Юлия Думанская – родила ему сына. Мальчика назвали Яремой. К слову, у президента Руха уже есть четверо детей: сын Святослав и три дочери – София, Юлиана и Диана.

Напомним, недавно Григорий Козловский презентовал строительство грандиозной клубной академии с соответствующей околофутбольной инфраструктурой.

Динамо чи Зоря у ЛЧ, доля титулу Шахтаря, "зручний" порятунок Карпат – 6 варіантів завершення сезону, і як догодити УЄФА