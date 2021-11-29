"Перед назначением Кучука разговаривали почти всю ночь. О чем общались? Всегда есть о чем поговорить, было бы желание. Темы возникают в зависимости от того, какая душа разговора и собеседника.

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С Кучуком можно вечно разговаривать. Леонид – лучший вариант для Руха? Кучук – это топ. Каждый из тренеров моей команды – лучший в мире.

Почему Федык не захотел оставаться в клубе? У нас есть индивидуальные договоренности, которые мы не распространяем. Между строчками могу сказать, что это очень близкий друг. Я ни с кем не расстаюсь плохо", – отметил Козловский в интервью Sportarena.

Напомним, Кучук возглавил Рух прошлым летом, а до этого команду тренировал Иван Федик. Под руководством белорусского специалиста львовяне занимают 11 место, имея 16 очков в активе.

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