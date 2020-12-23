"Сам удивляюсь терпению нашего менеджмента. Не знаю, как Федык все это пережил. Я читаю все комментарии. Кроме новостей, которые есть в Украине, я всегда читаю все сайты. Я их читаю до конца со всеми комментариями.

Федыка раздражают сравнения с Нагельсманном – тренер Руха объяснил причину

Федык – очень мудрый тренер. Да, он самый молодой тренер в УПЛ. Ему 32 года. Он разговаривает на 5 языках. Он был 5 лет помощником Кононова, 5 лет работал помощником Кучука. У него колоссальный потенциал, который еще не реализован.

Что меня подкупило в Федыке? Он понимает философию клуба. Он молодой, тоже хочет учиться, как и мы. Он полностью соответствует философии клуба. Он хочет работать с молодыми, не боится, вспомните историю с Геретой. Поэтому прошу вас: отцепитесь от Федыка. Никакой смены тренера у нас не будет", – рассказал Козловский в интервью YouTube-каналу Руха.

Заметим, львовяне пошли на зимнюю паузу в Премьер-лиге одними из аутсайдеров – 12 ступенька и лишь 9 очков в активе.

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