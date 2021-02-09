"Появляется какая-то информация, люди что-то себе придумывают... Неприятно, не вижу никаких оснований так заявлять. Мы много говорили, почему Селезнев не перешел в Рух летом. У нас есть своя философия, у тренера есть свое видение развития клуба.

"Не знаю, что вы курите", – Козловский категорически отреагировал на слухи о переговорах с Селезневым

У нас есть целая плеяда молодых футболистов. Нападающих у нас сейчас трое, все молодые и перспективные. Их нужно имплементировать в эту историю, развивать их. На опытных футболистов мы не рассчитываем и не будем рассчитывать.

Мы с Евгением постоянно контактируем и дружим. Давать оценку его скандалу с Колосом я не буду, это не моя прерогатива. Я ничего не буду комментировать, учитывая мои хорошие отношения как с Андреем Засухой, так и с Евгением Селезневым.

Будет ли он играть в УПЛ? Очень этого хочется, у него есть мечта побить бомбардирский рекорд УПЛ. Он об этом думает года три точно. Мне, как президенту, конечно хочется иметь такого игрока. Но наш клуб уже прошел период хайпа, у нас есть стратегия и академия, много молодежи. Моя цель – дать им шанс стать игроками не хуже, чем Селезнев", – сказал Козловский в эфире программы "Вмикай підігрів".

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