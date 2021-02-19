Украинский форвард Олег Кожушко стал игроком Пюника, сообщает официальный сайт ереванской команды.

Экс-защитник Динамо стал игроком Пюника

Детали соглашения с армянским клубом не разглашаются. 23-летний форвард хорошо проявил себя на зимнем сборе Пюника в ОАЭ, забив в спаррингах в ворота солигорского Шахтера и московской Родины. К слову, главным тренером Пюника является бывший наставник Львова Егише Меликян.

Напомним, Кожушко – воспитанник Днепра, где и начал профессиональную карьеру в 2015 году. Впоследствии выступал за СК Днепр-1. В июле 2019-го на год перешел в Колос на правах аренды, после чего подписал с ковалевцами полноценное соглашение. В сентябре 2020-го был одолжен одесскому Черноморцу, который покинул 20 января этого года. Тransfermarkt оценивает игрока в 200 тысяч евро.

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