Кожушко довызван в сборную Украины U-21 вместо Лунева

В составе молодежной сборной Украины произошли кадровые изменения.

Из-за травмы расположение команды Руслана Ротаня покинул хавбек луганской Зари Максим Лунев, – сообщает УАФ.

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Вместо него тренерский штаб довызвал Дмитрия Кожушко из Колоса. Определенные проблемы со здоровьем есть и у форварда Назария Русина, однако он пока остается в расположении сборной U-21.

Напомним, 6 сентября молодежная сборная Украины в Запорожье уступила сборной Финляндии со счетом 0:2 на старте отборочного турнира чемпионата Европы. 10 сентября подопечные Ротаня проведут поединок против Мальты.

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