Каждые три дня здесь надо сдавать экзамен, – Суарес рассказал о внутренней кухне Барселоны

Нападающий каталонской Барселоны Луис Суарес не удивлен постоянным поиском "сине-гранатовыми" новых нападающих.

"У Барселоны очень высокие требования. Здесь каждые три дня нужно сдавать экзамен, здесь не существует отдыха, так как игрокам Барселоны не прощают плохих матчей. Нелегко прийти и быстро адаптироваться в такой команде, как Барселона.

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Я уже пять лет играю под таким давлением и всегда стараюсь с ним справляться. Нет ничего удивительного в том, что Барселона ищет нового нападающего. Такова футбольная реальность", – цитирует Суареса издание Mundo Deportivo.

Напомним, уругвайский форвард выступает за каталонский клуб с 2014 года. В текущем сезоне 32-летний футболист сыграл в 10 матчах испанской Ла Лиги и забил 6 голов.

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