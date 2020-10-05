"Если смотреть на ситуацию в Шахтере, хочу сказать – каждый следующий матч может стать последним для Каштру. Это абсолютно нормальная ситуация. Команда не демонстрирует тот уровень игры, которого от нее ждут.

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Команда пока не набирает очки. Если бы Динамо обыграло Зарю, оторвалось бы существенно от Шахтера. А это может быть проблемой, если смотреть на календарную плотность обеих команд.

Пока Каштру остается главным тренером Шахтера. Хотя есть существенные претензии к нему и того, как играет команда, у руководства клуба.

Руководство считает, что игроки, которые есть в составе Шахтера, должны прогрессировать. Это достаточно дорогие футболисты, они должны показывать результат. Если его нет – это проблема не только футболистов, но и тренера", – заявил журналист в программе Цыганик Live.

После 5-ти туров УПЛ Шахтер расположился на 4-й строчке, отставая от Динамо на 2 очка.

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