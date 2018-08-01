Кожанов: В Луцке все настроены на возвращение в УПЛ

Хавбек луцкой Волыни Денис Кожанов рассказал о задачах команды на сезон.

"Переход в Волынь считаю шагом вперед в моей карьере. Луцкий клуб с серьезными амбициями, здесь хорошая инфраструктура. Считаю, что Волынь должна играть в Премьер-Лиге. Перед нами стоит конкретная задача повыситься в классе.

Я не буду говорить, что мы вот выйдем и всех забрасываем шапками. Время покажет и все расставит на свои места. Достойных соперников у нас хватает в этом сезоне. Тот же Днепр-1 имеет хороший коллектив с качественными футболистами, Ингулец с амбициями, которые подкреплены кадрово. Будет не так просто, но точно интересно.

Все в Луцке настроены на возвращение в УПЛ. Приглашение в команду опытных футболистов, убежден, позволит болельщикам чувствовать себя увереннее. На первом домашнем поединке тепло встретили капитана Сергея Симинина, вывесили баннер "С возвращением, капитан", – цитирует Кожанова официальный сайт ПФЛ.

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