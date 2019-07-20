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Кожанов специально не забил сомнительный пенальти – поступок дня

15:37 208 Читати українською
Кожанов специально не забил сомнительный пенальти – поступок дня
Денис Кожанов / ФК Волынь

Полузащитник луцкой Волыни Денис Кожанов отличился неординарным поступком в контрольном поединке против ФК Львов (1:2).

На 83-й минуте спарринга между Волынью и Львовом один из игроков луцкой команды упал в штрафной, а судья указал на одиннадцатиметровую отметку. Правда, фола в этом эпизоде не было.

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Бить пенальти взялся Кожанов и специально ударил мимо ворот. Соперники наградили опытного хавбека аплодисментами. Поблагодарил волынянина после матча и наставник Львова Богдан Блавацкий.

Видео эпизода с пенальти доступно с 04:05:

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