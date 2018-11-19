Дибала: Игроки сборной Аргентины хотят, чтобы Месси вернулся в команду

Форвард сборной Аргентины Пауло Дибала рассказал, что национальной команде не хватает Лионеля Месси, который приостановил выступления за сборную после завершения ЧМ-2018.

"Мы все хотим, чтобы Лионель вернулся в сборную, ведь он чрезвычайно важен для нашей команды.

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Однако окончательное решение будет примем только Лионель и никто другой", – подытожил Дибала для Sky Italia.

К слову, Месси – лучший бомбардир в истории сборной Аргентины. В его активе 65 голов.

Напомним, что после неудачного выступления аргентинцев на чемпионате мира в России Месси взял паузу в международной карьере. Ранее сообщалось, что Лионель больше не сыграет за "альбиселесте" в этом году.

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