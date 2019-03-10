Ковпак: В УПЛ мало клубов могут похвастаться экономической стабильностью, а в Арсенале-Киев с этим все хорошо

Нападающий Арсенала-Киев Александр Ковпак рассказал о том, почему перешел из Десны в столичный клуб.

"У меня в Десне не было достаточной игровой практики, поэтому совместно с клубом, с главным тренером и президентом Десны приняли решение завершить наше сотрудничество. Пришло время что-то изменить, мы поговорили с Александром Рябоконем и друг друга поняли.

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Мне позвонил новый главный тренер Арсенала Игорь Леонов и предложил продолжить карьеру в Арсенале. Знал, что команда находится в подвале турнирной таблицы, борется за выживание. Но согласился без раздумий. Буду рад, если удастся помочь команде решить поставленную задачу.

В чемпионате Украины, пожалуй, сейчас мало клубов, которые могут похвастаться экономической стабильностью. Но в Арсенале сейчас с этим все хорошо, меня в этом уверял и главный тренер команды.

Президент клуба Ивица Пирич тоже старается, чтобы команда была обеспечена всем необходимым. У Арсенала были в Турции качественные сборы, мы тренировались на хороших полях. Поскольку команда у нас новая, много новых футболистов, провели много спаррингов, чтобы быстрее сыграться с новыми партнерами и набрать форму к сезону.

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Матч с Олимпиком (1:0) подтвердил, что Арсенал не опустил руки в борьбе за выживание. Мы работаем коллективно, сплоченно. Это говорит о том, что у Арсенала есть коллектив, а не набор футболистов, каждый из которых продает себя. Во второй части чемпионата еще можно набрать очки, которых хватит для решения главной задачи на сезон", – цитирует Ковпака Sport Arena.