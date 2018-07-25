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Ковпак: Десна даст бой Шахтеру

18:36 7 Читати українською
Ковпак: Десна даст бой Шахтеру
Александр Ковпак

Опытный форвард черниговской Десны Александр Ковпак поделился ожиданиями от матча 1-го тура УПЛ против донецкого Шахтера.

"Команда ждет старта сезона. В дебютном поединке будет непросто показать сильные стороны. Но зато играем в Чернигове. Болельщики будут гнать нас вперед, поэтому у Десны нет другого выхода. Будем давать бой Шахтеру", – рассказал Ковпак в комментарии телеканалу Футбол.

Десна – Шахтер: анонс матча УПЛ

Отметим, что 35-летний нападающий стал игроком северян этим летом. Ранее Александр Ковпак играл за Черкассы, Таврию, киевский Арсенал, Севастополь, Ворсклу и Полтаву. Также он провел 3 матча в составе сборной Украины.

Напомним, поединок Десна – Шахтер состоится сегодня, 25 июля, в 19:00. Текстовую онлайн-трансляцию матча читайте на сайте "Футбол 24".

Украина1 тур

Десна - Шахтер: Среда 25 июля 2018

Десна
до матча
15
мин
Шахтер
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