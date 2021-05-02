Минай в рамках выездного поединка 24-го тура УПЛ дал бой Заре, но не смог избежать поражения. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Турнирное положение заставляет Минай пытаться брать очки даже в матчах с явными фаворитами. Заря является именно такой, но на поле мы этого сегодня не увидели. Закарпатцы дали настоящий бой, уступив лишь минимально.

Заря на последних минутах вырвала победу над Минаем – луганчане близки к очередной "бронзе" УПЛ

Героем луганчан стал Владислав Кочергин, который коварно нашел щель между тремя защитниками и между ними направил мяч в ворота. Интересно, что хавбек не забивал в рамках УПЛ еще с конца ноября прошлого года, когда также забил Минаю.

Благодаря этой победе Заря набрала 44 очка и практически гарантировала себе бронзовые медали. Минай так и остался последним, но до сих пор сохраняет шансы на спасение от вылета.

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