Коварный гол Кочергина в видеообзоре матча Заря – Минай
Минай в рамках выездного поединка 24-го тура УПЛ дал бой Заре, но не смог избежать поражения. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".
Турнирное положение заставляет Минай пытаться брать очки даже в матчах с явными фаворитами. Заря является именно такой, но на поле мы этого сегодня не увидели. Закарпатцы дали настоящий бой, уступив лишь минимально.
Заря на последних минутах вырвала победу над Минаем – луганчане близки к очередной "бронзе" УПЛ
Героем луганчан стал Владислав Кочергин, который коварно нашел щель между тремя защитниками и между ними направил мяч в ворота. Интересно, что хавбек не забивал в рамках УПЛ еще с конца ноября прошлого года, когда также забил Минаю.
Благодаря этой победе Заря набрала 44 очка и практически гарантировала себе бронзовые медали. Минай так и остался последним, но до сих пор сохраняет шансы на спасение от вылета.
Як Динамо здобуло Кубок володарів кубків – капітуляція Атлетіко з майбутнім тренером Барселони