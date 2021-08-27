"Лига чемпионов всегда отличается от регулярных чемпионатов. В этом турнире огромную роль играют некоторые условности – то, в каком состоянии подойдет команда к каждой конкретной игре, наличие травмированных футболистов. При этом с двумя из трех команд мы уже встречались в прошлом розыгрыше турнира.

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Я хочу пожелать наставнику Шахтера Де Дзерби удачи. Также нас ждет игра с первой командой из чемпионата Молдовы в Лиге чемпионов – тираспольским Шерифом. Это коварная группа, важно подготовиться как можно лучше к каждой конкретной игре", – сказал Маротта в комментарии Football Italia.

Напомним, соперниками миланцев по группе D будут донецкий Шахтер, мадридский Реал и молдавский Шериф, который возглавляет украинец Юрий Вернидуб.

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