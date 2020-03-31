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Коваленко "жарил" шашлыки во время карантина – видео-троллинг от хавбека Шахтера

07:30 61 Читати українською
Коваленко "жарил" шашлыки во время карантина – видео-троллинг от хавбека Шахтера
Виктор Коваленко / Фото из открытых источников

Хавбек Шахтера Виктор Коваленко уже исчерпал почти все идеи развлечений на самоизоляции.

Игроки донецкого клуба находятся на карантине и следуют рекомендациям сидеть дома, но выдерживают не все.

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Виктор Коваленко решил устроить себе день барбекю. Правда, жарил шашлыки 24-летний игрок виртуально, но не забывал раздувать угли перед экраном телевизора.

Напомним, в Украине сейчас введен карантин, но часть людей пренебрегает пандемией и использует свободное время для поездок на пикники, подвергая тем самым себя и окружающих опасности.

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Теги
коронавирус Видеоновости Шахтер Шахтер футбольные курьёзы Виктор Коваленко Виктор Коваленко
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