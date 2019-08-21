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Коваленко заявил, что готов к матчу с Мариуполем – он еще не играл за Шахтер в текущем сезоне

22:54 4 Читати українською
Коваленко заявил, что готов к матчу с Мариуполем – он еще не играл за Шахтер в текущем сезоне
Виктор Коваленко (справа) / фото: ФК Шахтер

Полузащитник Шахтера Виктор Коваленко рассказал о готовности сыграть в матче 5-го тура УПЛ против Мариуполя.

 

"На сколько процентов готов? Можно сказать, что на все 100. Поработал с тренером по физподготовке. Чувствую себя хорошо.

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Матч против Мариуполя? Каждая игра важна. Будем играть и побеждать. Это хорошая команда, которая играла в квалификации Лиги Европы", – сказал Коваленко в эфире "Футбол News".

Напомним, что 23-летний полузащитник в нынешнем сезоне еще не играл за "горняков". Шахтер без Виктора уступил Динамо в Суперкубке Украины, а затем одержал четыре победы подряд в национальном чемпионате.

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Виктор Коваленко Виктор Коваленко Шахтер Шахтер Шахтер - Мариуполь
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