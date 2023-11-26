Украинец не попал в стартовый состав на матч против Сассуоло. Виктор Коваленко появился на поле на 70 минуте и сумел попасть в протокол встречи.

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Под конец встречи Эмполи пытался отыграться при счете 2:3. Затяжная атака привела к удару игрока "синих", но он попал в перекладину. Мяч отскочил к Коваленко, который мощным ударом положил его в сетку ворот.

Напомним, что украинский полузащитник во втором матче подряд забивает за Эмполи. В прошлом туре именно Коваленко принес победу во встрече против Наполи, забив в компенсированное время. Таким образом у Виктора два гола в пяти встречах в текущем сезоне.

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