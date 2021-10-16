Коваленко забил шедевральный дебютный гол в Серии А
Полузащитник Специи Виктор Коваленко феерично провел матч 8-го тура чемпионата Италии.
Тиагу Мотта доверил украинцу место в стартовом составе на матч с Салернитаной и, очевидно, не пожалел об этом.
Коваленко отличился дебютным ассистом в Серии А
Первый тайм завершился в пользу гостей, но после перерыва Специя смогла изменить положение. Немалая заслуга в этом Коваленко. Сначала Виктор отдал ассист на Стрелеца, а затем и сам забил, роскошным ударом из-за пределов штрафной отправив мяч в дальнюю девятку.
Стоит заметить, что это дебютный гол украинца в Серии А. За Аталанту Виктор в официальных матчах почти не играл, а отчетная встреча в составе Специи стала для воспитанника Шахтера только третьей.
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