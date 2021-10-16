Тиагу Мотта доверил украинцу место в стартовом составе на матч с Салернитаной и, очевидно, не пожалел об этом.

Коваленко отличился дебютным ассистом в Серии А

Первый тайм завершился в пользу гостей, но после перерыва Специя смогла изменить положение. Немалая заслуга в этом Коваленко. Сначала Виктор отдал ассист на Стрелеца, а затем и сам забил, роскошным ударом из-за пределов штрафной отправив мяч в дальнюю девятку.

Стоит заметить, что это дебютный гол украинца в Серии А. За Аталанту Виктор в официальных матчах почти не играл, а отчетная встреча в составе Специи стала для воспитанника Шахтера только третьей.

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TOP BINS!



Kovalenko’s finish for Spezia today (2-1) - coming from outside the box



He also got an assist earlier too



With Ukraine lacking some creativity of late…



Petrakov has ENTERED the chat pic.twitter.com/CdXdkZfAT3 — Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) October 16, 2021