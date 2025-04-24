В четверг, 24 апреля, Болонья проводит второй полуфинальный матч Кубка Италии против Эмполи. Хозяева первыми открыли счет, но на 33-й минуте Эмполи сравнял.

"Мне был нужен этот матч, чтобы дать игровую практику Коваленко": наставник Эмполи – о выступлении украинца в Кубке Италии

Отличился украинец Виктор Коваленко, который вышел в стартовом составе и совершил свое первое результативное действие после возвращения в итальянский клуб.

Один из партнеров Виктора пробил по воротам, но голкипер отбил мяч. Коваленко подоспел и удачно отправил мяч в сетку ворот Болоньи.

Напомним, что Виктор присоединился к команде в феврале этого года, а с лета находился в статусе свободного агента.

️ GOAL: Kovalenko

Bologna 1-1 Empolipic.twitter.com/xCB76d1fv8 — Goals Xtra (@GoalsXtra) April 24, 2025

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