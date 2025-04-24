Коваленко забил первый гол после возвращения в Эмполи – видео взятия ворот в полуфинале Кубка Италии
Полузащитник Эмполи Виктор Коваленко отметился результативным действием за команду.
В четверг, 24 апреля, Болонья проводит второй полуфинальный матч Кубка Италии против Эмполи. Хозяева первыми открыли счет, но на 33-й минуте Эмполи сравнял.
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Отличился украинец Виктор Коваленко, который вышел в стартовом составе и совершил свое первое результативное действие после возвращения в итальянский клуб.
Один из партнеров Виктора пробил по воротам, но голкипер отбил мяч. Коваленко подоспел и удачно отправил мяч в сетку ворот Болоньи.
Напомним, что Виктор присоединился к команде в феврале этого года, а с лета находился в статусе свободного агента.
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