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"Коваленко забил головой? Наверное, в рога попало", – Борячук потроллил партнера за гол Карпатам

4 ноября 23:28 24 Читати українською
"Коваленко забил головой? Наверное, в рога попало", – Борячук потроллил партнера за гол Карпатам
Андрей Борячук / Фото ФК Шахтер

Форвард Шахтера Андрей Борячук с юмором прокомментировал гол Виктора Коваленко в ворота львовских Карпат (3:0).

 
Андрей Борячук 10’
Виктор Коваленко 58’
Тете 64’
10’ Андрей Борячук
58’ Виктор Коваленко
64’ Тете

"С Коваленко договорились еще перед матчем. Он сказал, что у него есть чуйка – я забью. И если я сделаю это, то должен бежать к нему.

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Он всегда забивает, если я забиваю в этом же матче. Такая традиция у нас. И Коваленко забил. Еще и головой забил? Наверное, в рога попало. Гол есть гол, молодец", – сказал Борячук в эфире программы ПроФутбол.

Напомним, 23-летний форвард Шахтера открыл счет в матче 13 тура УПЛ с Карпатами, а после перерыва разгром завершили Тете и Коваленко – 3:0.

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Шахтер Шахтер Андрей Борячук Андрей Борячук Карпаты - Шахтер Виктор Коваленко Виктор Коваленко
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