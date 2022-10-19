Полузащитник Специи Виктор Коваленко больше не сыграет в 2022 году.

Украинский хавбек травмировал подколенное сухожилие на правой ноге. Это произошло на прошлой неделе на тренировке, а сейчас 26-летний Коваленко узнал результаты обследования.

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Они оказались не слишком утешительными. Виктор пропустит минимум два месяца и вернется на поле только в 2023 году. Соответственно, в последних шести матчах 2022-го украинец не поможет своей команде, сообщает Il Secolo XIX.

Единственный плюс в этой ситуации для наставника Специи Луки Готти состоит в том, что у чемпионата Италии будет длительная пауза (полтора месяца) из-за ЧМ-2022. Возвращение Коваленко на поле ожидается уже после перерыва в Серии А. Если восстановление пойдет по плану, то хавбек снова сможет играть ориентировочно в январе.

Напомним, украинец уже второй год выступает в Специи на правах аренды из Аталанты, рассчитанной до конца сезона 2022/23. Коваленко в текущем чемпионате Италии вышел на поле 7 раз, результативными действиями не отличался. Всего в его активе 34 матча за лигурийскую команду (1 гол, 4 ассиста).

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