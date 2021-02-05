"У нас отличная команда с фантастическими игроками. В последние годы у нас появились важные футболисты. Пашалич был одним из первых. Теперь Коваленко, у которого были разные варианты, но он предпочел перейти в наш клуб.

Коваленко впервые попал в заявку Аталанты на матч Серии А

Необходимо дать ему время, чтобы освоиться на новом месте. Он полностью воспринял наш проект: мы чувствовали, что, несмотря на интерес других команд, он твердо выбрал нас. Мы должны продолжать подогревать этот интерес", – цитирует Перкасси издание Calcio Atalanta.

Напомним, Коваленко присоединился к Аталанте 1 февраля, подписав контракт до лета 2025 года. "Богиня" заплатила за украинского хавбека 700 тысяч евро. Главный тренер Аталанты Джан Пьеро Гасперини накануне не включил Коваленко в заявку Аталанты на Лигу чемпионов. Дебютировать за новый клуб украинец может уже завтра – в матче 21-го тура Серии А бергамаски будут принимать Торино.

Динамо з вердиктом для Луческу, гравці збірної України в епіцентрі топ-угод: найкраще про трансфери зими 2021