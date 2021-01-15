"Думаю, задачи команды ежегодно не меняются. Везде выигрывать. Думаю, главное – дойти до финала Лиги Европы, а там уже думать о победе. Конечно, Евро также ждем, ведь сборная важна.

Шахтер и Аталанта пытаются договориться о январском переходе Коваленко, – СМИ

Диалог с Шахтером относительно нового контракта? Я сейчас здесь, поэтому никаких интересных новостей", – признался Коваленко в комментарии FootballHub.

Напомним, действующее соглашение хавбека завершается летом. В последние недели распространялось множество слухов о переходе воспитанника Шахтера в Аталанту.

Коваленко в Аталанте: итальянские СМИ озвучили влияние на Малиновского и роль украинца, или У Шахтера проблема