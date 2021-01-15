Коваленко впервые заговорил о контракте с Шахтером на фоне слухов о переходе в Аталанту
Будущее полузащитника Шахтера Виктора Коваленко остается достаточно туманным.
"Думаю, задачи команды ежегодно не меняются. Везде выигрывать. Думаю, главное – дойти до финала Лиги Европы, а там уже думать о победе. Конечно, Евро также ждем, ведь сборная важна.
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Диалог с Шахтером относительно нового контракта? Я сейчас здесь, поэтому никаких интересных новостей", – признался Коваленко в комментарии FootballHub.
Напомним, действующее соглашение хавбека завершается летом. В последние недели распространялось множество слухов о переходе воспитанника Шахтера в Аталанту.
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