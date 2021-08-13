Команда Тиагу Мотты вынуждена стартовать сразу официальным матчем. "Орлята" в межсезонье не провели ни одного спарринга из-за вспышки коронавируса.

Наставник Специи оценил готовность Коваленко к дебюту – команда начинает сезон фактически без подготовки

Поэтому, сегодняшняя игра в рамках Кубка Италии против Порденоне станет для команды первой с конца прошлого розыгрыша Серии А. Начало встречи в 18:45.

Заметим, что Виктор Коваленко попал в заявку и будет еметь шанс сыграть с командой, которой две недели назад забил гол, играя за Аталанту. Напомним, что в Специю украинец перебрался 8 августа на правах аренды.

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