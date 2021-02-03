Полузащитник Аталанты Виктор Коваленко не будет присутствовать на полуфинальном матче своей команды против Наполи в Кубке Италии, сообщает издание Calciomercato.

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Напомним, кубковая встречи состоится сегодня, 3 февраля, в 21:45. А ближайший поединок Аталанты в Серии А в субботу, 6 февраля – команда Гасперини будет принимать Торино.

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