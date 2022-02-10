Украинский легионер "орлят" Виктор Коваленко готов помочь своей команде в ближайшем матче.

Полузащитник Специи Виктор Коваленко снова вернулся в основу команды, сообщает официальный сайт итальянского клуба.

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Украинец провел ряд индивидуальных занятий и теперь работает наравне со всеми.

Напомним, Коваленко пропустил выездной поединок 24-го тура Серии А против Салернитаны (2:2) из-за мышечного дискомфорта. Он сможет помочь своей команде уже в понедельник, 14 февраля, в домашнем матче против Фиорентины.

В текущем сезоне Виктор провел за Специю 16 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 гол и отдал 3 результативных передачи.

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