Украинский легионер уже тренируется по индивидуальной программе, информирует официальный сайт "орлят".

Аталанта нашла замену Малиновскому – придется торговаться с россиянами

Коваленко еще в начале октября травмировал подколенное сухожилие и пропустил 7 матчей Специи. Полузащитнику помогла пауза на чемпионат мира, которая дала ему больше времени для реабилитации. Виктор может не спешить, ведь следующий официальный матч Специя проведет аж 4 января. Соперником станет Аталанта земляка Руслана Малиновского, которой и принадлежит контракт Коваленко.

Напомним, перед травмой 26-летний хавбек Специи успел провести 7 матчей и не отличался результативными действиями.

Брезгует коротким розыгрышем от ворот и контрпрессингом: что не так с Моуринью?