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Коваленко тренируется отдельно от общей группы Шахтера

19:00 16 Читати українською
Коваленко тренируется отдельно от общей группы Шахтера
Виктор Коваленко / Фото: ФК Шахтер

Хавбек донецкого Шахтера Виктор Коваленко получил повреждение в матче против Хоффенхайма.

Хавбек Шахтера Виктор Коваленко на сегодняшнем на тренировке занимался индивидуально, сообщает официальный сайт "гриникив".

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В матче с Хоффенхаймом Коваленко был заменен на 85-й минуте. Всего в текущем сезоне 22-летний украинец провел 16 матчей, забил 3 гола и сделал 1 ассист.

Марлос продолжает восстановление. Последний раз он выходил на поле 19 октября в матче с Десной. Всего в этом сезоне Марлос сыграл 15 матчей, забил 6 голов и сделал 3 ассиста.

Следующий матч Шахтер проведёт 2 декабря против Олимпика. Начало – 17.00.

Украина17 тур

Шахтер - Олимпик: Воскресенье 02 декабря 2018

Шахтер
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