Коваленко также выпал из обоймы Специи из-за коронавируса
18:25 - Читати українською
Уже второй украинец в Серии А вынужден пойти на самоизоляцию.
Хавбек Специи Виктор Коваленко получил положительный результат теста на COVID-19, сообщает официальный сайт клуба.
Шевченко сообщил о своем состоянии после положительного теста на COVID-19
Также заболел коронавирусом один из помощников главного тренера команды Тьягу Мотты. Напомним, накануне печально известный вирус обнаружили и в украинского наставника Дженоа Андрея Шевченко.
В нынешнем сезоне чемпионата Италии Коваленко провел 12 матчей, в которых отличился голом и двумя ассистами.
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