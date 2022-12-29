Уже второй украинец в Серии А вынужден пойти на самоизоляцию.

Хавбек Специи Виктор Коваленко получил положительный результат теста на COVID-19, сообщает официальный сайт клуба.

Шевченко сообщил о своем состоянии после положительного теста на COVID-19

Также заболел коронавирусом один из помощников главного тренера команды Тьягу Мотты. Напомним, накануне печально известный вирус обнаружили и в украинского наставника Дженоа Андрея Шевченко.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии Коваленко провел 12 матчей, в которых отличился голом и двумя ассистами.

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